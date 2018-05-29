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Чибиров рассказал о планах Южной Осетии
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Чибиров рассказал о планах Южной Осетии 

News.ru 1 час назад
Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров отметил важность признания независимости республики и поблагодарил Сирию за такой подарок ко Дню независимости 29 мая. Кроме того, он затронул вопрос возможного присоединения Южной Осетии к составу России. По его словам, пока такие действия не обсуждаются.
Чибиров подчеркнул, что сейчас приоритетом Южной Осетии является её собственное экономическое развитие, чтобы республика окрепла в качестве самостоятельного государства.
Он добавил, что пока дальнейшую судьбу республики предсказать невозможно, так как зависит она от многих факторов.
«Самое главное, что мы существуем как независимое государство, и пока мы будем довольствоваться этим положением», — цитирует политика НСН.
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