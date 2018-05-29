Чибиров рассказал о планах Южной Осетии

Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров отметил важность признания независимости республики и поблагодарил Сирию за такой подарок ко Дню независимости 29 мая. Кроме того, он затронул вопрос возможного присоединения Южной Осетии к составу России . По его словам, пока такие действия не обсуждаются.

Чибиров подчеркнул, что сейчас приоритетом Южной Осетии является её собственное экономическое развитие, чтобы республика окрепла в качестве самостоятельного государства.

Он добавил, что пока дальнейшую судьбу республики предсказать невозможно, так как зависит она от многих факторов.

«Самое главное, что мы существуем как независимое государство, и пока мы будем довольствоваться этим положением», — цитирует политика НСН.