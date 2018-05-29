В Дагестане отпраздновали столетие Азербайджана 

В Дагестане отпраздновали столетие АзербайджанаСтолетие азербайджанской республики отпраздновали в Доме дружбы Дагестана в минувший понедельник, сообщает пресс-служба министерства по национальной политике республики.
«Мы тесно связаны с Азербайджаном: границы, наши народы, экологические и экономические интересы, культура и традиции. Поздравляю всех вас и хочу напомнить, что задача нашего министерства — создать комфортные условия для всех народов, которые проживают на территории республики», — говорит глава Миннаца РД Татьяна Гамалей.
Среди многочисленных приглашенных гостей был и политолог, эксперт Российского совета по международным делам и Фонда Горчакова Сергей Маркедонов, находящийся с рабочим визитом в южном регионе.
«Азербайджанцы в Дагестане — это особая этническая группа. Для них республика — второй дом. Важно, что Дагестан с Азербайджаном развивает свои отношения в рамках общероссийского курса, но, тем не менее, имея и свой особый взгляд. Добрососедство и отношения, которые развивают регионы, важны для всех нас», — отметил эксперт.
После официальной части прошел праздничный концерт с участием дагестанских артистов и гостей из Азербайджанской Республики.
Фото: Sputnik / Murad Orujov