В Дагестане отпраздновали столетие Азербайджана

Дагестане отпраздновали столетие АзербайджанаСтолетие азербайджанской республики отпраздновали в Доме дружбы Дагестана в минувший понедельник, сообщает пресс-служба министерства по национальной политике республики.

«Мы тесно связаны с Азербайджаном : границы, наши народы, экологические и экономические интересы, культура и традиции. Поздравляю всех вас и хочу напомнить, что задача нашего министерства — создать комфортные условия для всех народов, которые проживают на территории республики», — говорит глава Миннаца РД Татьяна Гамалей

Среди многочисленных приглашенных гостей был и политолог, эксперт Российского совета по международным делам и Фонда Горчакова Сергей Маркедонов , находящийся с рабочим визитом в южном регионе.

«Азербайджанцы в Дагестане — это особая этническая группа. Для них республика — второй дом. Важно, что Дагестан с Азербайджаном развивает свои отношения в рамках общероссийского курса, но, тем не менее, имея и свой особый взгляд. Добрососедство и отношения, которые развивают регионы, важны для всех нас», — отметил эксперт.

После официальной части прошел праздничный концерт с участием дагестанских артистов и гостей из Азербайджанской Республики.