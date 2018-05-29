Змеи превратили грузинский Кутаиси в огромный террариум

Причиной появления пресмыкающихся специалисты назвали антисанитарию вокруг многоэтажных домов, а также засорившиеся канализационные трубы. Именно оттуда и выползают змеи.

Местные жители уже опасаются выходить из дома. Обращения к властям пока никакого результата не дали.

«Я выхожу утром из подъезда и вижу, как змея ползет по лестнице. Я начала кричать, а она скрылась в траве», — говорит местная жительница Нана Бочгуа.

«И смех и грех. Я ходила в мэрию, требовала, чтобы пришли соответствующие службы и избавили нас от змей. А знаете, что мне ответили? Сфотографируйте змею и пришлите нам. Вот я им на днях понесу несколько ползучих в подарок», — говорит местная жительница Луиза Джанелидзе.

Помочь жителям Кутаиси готовы специалисты из грузинской столицы. На днях в город отправятся сотрудники Тбилисского зоопарка.

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