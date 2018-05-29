В Тбилиси начала работу международная конференция «Повестка дня устойчивого развития 2030 года — имплементация»

Тбилиси , 28 мая / Синьхуа / — Грузия последовательно проводит политику поддержания мира и стабильности в регионе, заявил сегодня председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе , выступая на международной конференции «Повестка дня устойчивого развития 2030 года — имплементация».

По словам И. Кобахидзе, повестка устойчивого развития ООН близка грузинскому обществу и практически не отличается от политической дискуссии внутри страны.

Спикер парламента Грузии также подчеркнул, что одним из творцов проводимых правительством реформ является и парламент Грузии. «Именно парламент, как выразитель воли народа, определяет основные направления стратегического развития страны, и правительство и парламент останутся верными принципам устойчивого развития», — сказал он.