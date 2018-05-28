Ещё
Армения обещает принять меры из-за поставок небезопасных томатов в РФ — Россельхознадзор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения обещает принять меры из-за поставок небезопасных томатов в РФ — Россельхознадзор 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Армения примет меры по обеспечению фитосанитарной безопасности при поставках томатов в Россию, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора со ссылкой на министра сельского хозяйства Армении Армена Айрапетяна.
В ходе встречи Айрапетяна с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, которая состоялась в Москве, было отмечено, что в мае на территорию России поступило 450 автомобилей с томатами из Армении общей массой порядка 9200 тонн. При этом в 27 случаях российским ведомством выявлено поступление зараженных томатов опасным для России вредным карантинным организмом томатной молью, говорится в сообщении.
"Ранее Россельхознадзор посредством официального запроса обращал внимание армянских коллег на необходимость определения в Армении зон, свободных от указанного карантинного организма, и поставок томатов в Россию исключительно с безопасных в фитосанитарном отношении территорий Армении. Аналогичное пожелание было высказано и в ходе текущей встречи. Господин Айрапетян заверил российскую сторону о принятии соответствующих мер в кротчайшие сроки", — следует из сообщения.
При этом ведомство обращает внимание на то, что вопрос поставок томатов с территории Армении в Россию не связан с политикой.
"Все аспекты указанной тематики носят исключительно технический характер, направленный на выполнение надзорным органом своих прямых функций в части обеспечения фитосанитарного благополучия российской территории", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от главы Госслужбы безопасности пищевых продуктов Ишхана Карапетяна установить жесточайший контроль над качеством экспортируемой в РФ сельхозпродукции. Ранее в Россельхознадзоре заявили, что просят службу провести официальное расследование случаев импорта в РФ из республики помидоров с томатной минирующей молью.
Прайм: последние новости
"Газпром" потребовал полной отмены решения суда по транзитному контракту с "Нафтогазом" Увеличение НДС и отмена льготных ставок может привести к резкому повышению цен на товары и услуги СМИ: En+ запросила у властей льготы на энергорынке на десятки миллиардов руб в год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык122
Киркоров обратился к обокравшим его ворам129
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1003
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян117
Абрамович получил новое гражданство1082
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение