Столетие Первой республики празднуют сегодня в Армении

По традиции главные торжества проходят в Армавирской области — в 60 километрах от Еревана . С места событий передает корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц

Сто лет назад здесь проходила линия фронта. Ожесточенные бои шли буквально за каждый клочок земли. В результате пятикратно превышающая армян турецкая армия была разгромлена.

Сардарапатская битва стала символом единения народа, вставшего на защиту Отечества. 28 мая 1918 года Армянский национальный совет провозгласил создание Первой республики.

Сегодня к мемориальному комплексу «Сардарапат» с утра едут десятки тысяч людей. Почтить память погибших одними из первых пришли премьер-министр, президент, католикос, политические и военные деятели.

Никол Пашинян. «100 лет назад государственность армянский народ завоевал кровью, одержав славные победы при Сардарапате и Баш-Апаране. Армянский народ победил, потому что впервые за 400 лет своей истории поверил в себя и свои силы, понял, что национальное государство является единственным гарантом безопасности. Это формула победы нашего народа», — сказал премьер-министр Армении

В честь столетия состоялся военно-исторический парад. В нем приняли участие военнослужащие в форме разных исторических периодов: от начала ХХ века до сегодняшних дней, от тачанки до штурмовой авиации.

28 мая это еще и День национального возрождения. После геноцида 1915 года в Османской империи армянский народ сумел объединиться.

«Нашу государственность, наше будущее нужно всегда держать в своих руках. В основе любого действия должна быть безопасность и благосостояние армянского народа. Уверен, что новое правительство во главе с Николом Пашиняном будет руководствоваться этим принципом», — отметил министр экономического развития и инвестиций страны Арцвик Минасян

Юбилейные мероприятия проходят не только в Сардарапате по всей стране. В музеях открываются исторические выставки, на площадях проходят народные гуляния, а в церквях возносятся молитвы в память о погибших предках. А вечером в честь юбилея на площади Республики в Ереване и во всех областных центрах страны состоятся праздничные концерты.

«Мы очень рады, это исторический день. 100-летие нашей республики — это символ наших побед, национальной гордости, независимости», — считает житель Гюмри Санасар Петросян.

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