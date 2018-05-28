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Тепло и празднично. В Азербайджане отмечают День независимости
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Тепло и празднично. В Азербайджане отмечают День независимости 

Мир24 14 минут назад
Тепло, солнечно, празднично. В Азербайджане отмечают 100-летие со дня образования демократической республики. В стране — выходной, торжественные мероприятия проходят во всех городах. В честь годовщины альпинисты даже покорили новую высоту в горной цепи Гусарского района. Ее назвали Вершиной 100-летия республики. О том, как отмечают праздник, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Хаяла Юсибзаде.
Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала чуть меньше двух лет. Но первый парламент и правительство, флаг и первый вариант герба нынешнего Азербайджана — все эти символы государства были утверждены именно сто лет назад, а национальный язык объявлен государственным.
Гимн и почетный караул — традиционное начало торжеств. Цветы к памятнику в честь Азербайджанской Демократической Республики возлагает президент Ильхам Алиев.
К национальному празднику в Азербайджане готовятся весь год. Заслуженный деятель искусств модельер Фахрия Халафова юбилею республики посвятила новую коллекцию.
«Эта коллекция отражает именно те изменения, которые произошли за 100 лет, то есть как изменился образ азербайджанской женщины за 100 лет», — говорит Халафова.
«Этот день самый важный для каждого азербайджанца. И мы нашим детям с колыбели должны привить любовь к Родине. Каждый должен знать, с каким трудом нам удалось завоевать суверенитет, и молодежь обязана этот суверенитет беречь как зеницу ока», — считает организатор праздничного концерта Эльшан Алиев.
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