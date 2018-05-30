В Баку прошел концерт к юбилею республики

Азербайджан продолжает праздновать 100-летие образования Демократической республики . По этому случаю в Баку прошел грандиозный концерт, предает «МИР 24». В зале самые высокие гости — президент Ильхам Алиев и члены его семьи, а на сцене знаменитые певцы, актеры, танцоры. Всего в концертной программе приняли участие почти 700 человек.

Концепция представления также масштабна. С помощью песен и танцев артисты рассказали историю республики, а также о достижениях страны за последние 100 лет.

Праздничный вечер продолжился грандиозным фейерверком. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ