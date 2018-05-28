Анатолий Бибилов: процесс признания Южной Осетии не остановить

Южная Осетия , получившая признание своей независимости со стороны России 26 августа 2008 года, готовится отметить 10-летие этого события. На сегодняшний день республику признает четыре страны мира, но руководство Южной Осетии продолжает выстраивать отношения со всеми международными партнерами в политической сфере, восстанавливает социальную инфраструктуру и экономику страны.

Анатолий Ильич , с какими проектами и предложениями делегация Южной Осетии приехала на ПМЭФ? Удалось ли прийти к каким-то договоренностям в результате в результате встреч с потенциальными инвесторами и представителями других стран?

— На мой взгляд, для нас форум прошел очень результативно. Довольно успешно прошли переговоры с министрами финансов и экономики, председателя правительства Южной Осетии с коллегами из других стран и с возможными инвесторами. Но самое главное — мы подписали соглашение о газификации страны, для подготовки которого совместно с "Газпромом" была проделана большая работа. Надеемся, что все вопросы по проектно-сметной документации и проведению экспертизы нам удастся решить до конца года, и с 2019 года мы сможем начать газификацию.

У меня в дни ПМЭФ состоялась встреча с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко , он теперь отвечает за согласование проектов, которые осуществляются в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития республики. Он уже дал пояснения, на какие направления стоит обратить внимание. С ним нам удалось найти взаимопонимание и заручиться его поддержкой по намеченным нами проектам.

— Что это за проекты? Какие из них наиболее значимы для страны?

— Для страны в первую очередь важно развитие экономики, поэтому мы говорили о проектах в сфере сельского хозяйства и туризма — эти направления мы сейчас выделяем как приоритетные. О том, что может быть сделано в Южной Осетии для развития туризма, мы говорили и с представителями Минкавказа, и, возможно, в ближайшее время представители ведомства приедут к нам, чтобы на месте мы могли предметно поговорить о тех планах, что у нас уже есть.

— Удалось ли вам уже встретиться с новым главой Минкавказа Сергеем Чеботаревым ? Есть понимание, как будет выстраиваться работа с ним?

— Мы уже довольно давно знакомы с Сергеем Викторовичем, и я считаю этого человека эффективным менеджером, организатором, руководителем. Думаю, работа с ним позволит нам решить многие из стоящих перед нами задач. После его назначения мы уже имели возможность обсудить и существующие проекты, и планы на 2019 год, и возможные проекты на последующие годы — 2020-й и далее. Осталось все это перенести на бумагу, подготовить правовую, юридическую основу проектов. В целом же могу сказать, что со сменой министра выработанная ранее позиция не изменится.

— Сменился не только глава Минкавказа, но и главы других профильных министерств. Удалось на форуме познакомиться и обсудить связанные с взаимодействием вопросы?

— Фактически мы со многими были знакомы и ранее, а со всеми министрами, которые назначены в новом составе правительства РФ, уже установили добрые и доверительные отношения. Думаю, что работать нам будет легко. Конечно, не могли не встретиться и с министром энергетики России Александром Новаком — с ним не только было подписано соглашение о газификации Южной Осетии, но и была возможность обсудить поставки электроэнергии и создание ее резервов в республике. Собственно, представители Минэнерго приедут в Южную Осетию в начале июня и на месте изучат ситуацию. Это необходимо, потому что уже сейчас нужно начинать подготовку к зиме.

— На встрече с Александром Новаком обсуждалась возможность строительства резервной линии из Северной Осетии в Южную?

— Конечно обсуждалась, ведь на данный момент есть три варианта резервного обеспечения республики электроэнергией. Все они находятся в разработке, и уже в начале месяца мы на месте будем изучать, какой из них удобнее, проще и менее затратен. Тогда же, в июне, и будет принято решение о том, какой из трех вариантов будет реализован.

— Ранее сообщалось, что может быть установлен газовый генератор, который сможет обеспечивать страну электроэнергией в случае ЧС. Будет ли он установлен и когда?

— Газогенерацию мы обсуждаем, не скрою, но это очень серьезный проект, по которому пока не удалось прийти к решению вопроса безопасности. Собственно, это один из вариантов обеспечения страны электроэнергией.

— Получается, это один из трех вариантов, о которых вы говорили выше?

— Да, также рассматриваем вариант прохождения кабеля по вспомогательной шахте Рокского тоннеля или еще одной линии по хребту — все варианты обсуждаются.

Вопрос энергетики, как и многие другие, по которым сейчас ведется работа, мы обсуждали на встрече с Владимиром Путиным , и то, насколько быстро и успешно продвигается их решение, не может не радовать.

— На встрече с президентом России вы обсуждали возможности поставок югоосетинской мясной продукции в РФ. Удалось начать поставки?

— Да, этот вопрос решен, наша мясная продукция уже поставляется в Российскую Федерацию. Очень большую работу проделали Россельхознадзор и Югосельхознадзор. Абсолютно все требования, которые были со стороны наших российских коллег, выполнены.

— Есть прогнозы по наращиванию объемов экспорта?

— Хочу заметить, что, к сожалению, пока у нас предприятие не работает на полную мощность. Сегодня прорабатываются возможности для того, чтобы загрузить его на 70–80%. Для этого мы должны создать базу внутри Республики Южная Осетия, и понимание того, какие шаги должны быть сделаны для этого, уже есть. В том числе это поддержка нашим предпринимателям и сельхозпроизводителям. Фактически в течение месяца мы начнем выдавать кредиты малому и среднему бизнесу, особое внимание уделяя тем, кто занимается именно сельским хозяйством. На эти цели из бюджета Южной Осетии выделено более 2% собственных доходов. Механизм поддержки уже разработан. Когда мы его запустим, предприниматели смогут получать кредиты на три года под 5% годовых.

— Вы говорите о 2% бюджетных средств, которые получат предприниматели через кредиты. А удалось ли уже нарастить объем собственных доходов в бюджете страны?

— Это очень важный вопрос, и нам действительно удается наращивать бюджет. Я подчеркиваю это с благодарностью к правительству Республики Южная Осетия, мы прошли этот определенный психологический рубеж — 1 млрд рублей и чуть более 200 млн, это более 23% за год. Это не предел, и объем доходов бюджета будет увеличиваться, потому что без этого проблемы республики не могут быть решены.

Рост собственных доходов Южной Осетии не связан с увеличением налогов — это исключительно администрирование, наведение порядка в сфере налоговых и неналоговых отчислений. Отчасти это и вывод бизнеса из тени. Я сторонник честной игры и считаю, что предприниматели должны быть уверены в честности отношений государства к ним. Бизнес должен быть уверен, что никто не собирается ограничивать их или мешать. Наоборот, государство будет помогать. Но в то же самое время, конечно, и бизнес должен помогать государству. И эти отношения должны быть абсолютно понятными, четкими, недвусмысленными и уважительными.

— Есть ли прогноз, какая сумма может поступить в бюджет страны по итогам 2018 года?

— Для нас, конечно, чем больше, тем лучше. Я бы был очень рад, если бы мы достигли собственных доходов в размере 1,5 млрд рублей, то есть [прибавили] еще около 20%.

— Учитывая, что созданы меры поддержки предпринимателей, которые занимаются производством сельхозпродукции, есть планы по расширению спектра продуктов, которые могут экспортироваться?

— Конечно. На сегодняшний день довольно-таки серьезно развивается и бизнес по розливу минеральной воды, есть подвижки в виноделии, надеемся в скором времени вывозить фрукты. На базе завода «Эмальпровод» мы рассматриваем возможности промышленного производства. Нельзя ожидать быстрого результата, экономика мгновенно не может развиваться, но думаю, что у нас есть очень серьезные перспективы, и первые результаты будут заметны уже через пару лет.

— Как может быть реализован туристический потенциал страны? Поступали ли уже предложения от инвесторов, которые готовы вложиться в туристические проекты Южной Осетии?

— Перспективы для развития туризма колоссальные. Тот факт, что снег у нас в горах не сходит до июня, уже открывает перед нами множество возможностей. Мы предварительно планируем, что представители Минкавказа приедут к нам в начале лета и на месте детально проработают варианты и направления развития.

— То есть, в Южной Осетии может быть создан свой горнолыжный курорт?

— Да, такой вариант обсуждается, и если мы создадим свой горнолыжный курорт, он может дополнить сеть курортов в регионах Северного Кавказа России. Мы понимаем, что лыжникам, которые не видят жизни без спусков, необходимы разнообразные склоны и новые трассы. Приезжая на «Эльбрус» в Кабардино-Балкарию , отправляясь после в «Цей» в Северную Осетию, следующей точкой своего маршрута они могут сделать наш курорт, а это серьезный вид на развитие Южной Осетии.

У нас также есть все условия для создания маршрутов экстремального туризма, строительства бальнеологических курортов, этнодеревень и этногородков — это только немногие варианты, которые могут быть осуществлены.

— Продолжает ли обсуждаться вопрос создания транзитной зоны между Грузией Россией через Южную Осетию?

— Да, создание транзитной зоны обсуждается, и на прошлом форуме в Петербурге я заявлял о том, что Южная Осетия готова не просто рассматривать открытие транзита, а готова к этому. Но Южная Осетия не может быть второстепенным участником этих коммуникационных, экономических, таможенных связей, которые возникают в этой ситуации. Республика рассматривает себя в этом проекте полноценным участником. Думаю, руководство Грузии об этом прекрасно знает. В Российской Федерации мы это можем обсуждать, мы полноценные партнеры на сегодняшний день, тем более что Россия для нас является единственным стратегическим партнером, с которым мы граничим. Поэтому единственная проблема, с которой мы можем столкнуться — это реакция грузинской стороны, как они будут реагировать, какое политическое решение примут и готовы ли они.

— То есть, вы готовы возобновить экономические отношения с Грузией?

— Тесных экономических отношений у нас с Грузией никогда не было. Южная Осетия для Грузии всегда была местом, откуда она питалась — это касалось и мясомолочной продукции, которая очень высоко ценилась, и промышленных производств. Сегодня между странами есть некоторые отношения — со стороны Грузии к нам некоторые товары идут. Хотим мы того, или нет, те или иные отношения с соседней страной будут. Почему же они должны быть незаконными? Я считаю, что их надо вывести на законный уровень. Поэтому мы создаем полноценную границу с Грузией, пропускной пункт в поселке Ленингор, посты фитосанитарного и таможенного контроля.

То есть, мы, в принципе, готовы к добрососедским отношениям, политическому, экономическому взаимодействию. Но для их установления со стороны Грузии не хватает политического мужества для того, чтобы признать, что они напали на нас 10 лет назад. Не хватает мужества извиниться за то, что они натворили в Южной Осетии и компенсировать это, признать политические реалии. И, отмечу, что у России тоже нет политических отношений с Грузией, однако экономические отношения работают и развиваются.

Когда транзитная зона будет создана, грузинской стороне придется признать, что альтернатив нет, кроме как начать разговаривать с Южной Осетией как с равноправным партнером. От этого выиграет и сама Грузия, и страны Закавказья.

— А страны Закавказья готовы признать Южную Осетия как равноправного партнера и, соответственно, признать независимость страны?

— Мы продолжаем в этом направлении работать и проводим любые переговоры со странами, которые потенциально готовы признать независимость Южной Осетии. Но когда эта информация доходит до наших партнеров в Грузии, сразу же начинается давление на эти страны, в том числе со стороны США . Поэтому мы выбрали чуть другой путь наших взаимоотношений — будем работать по факту. Процесс признания Южной Осетии не остановить. Нас будет признавать одна страна в пять лет, но постепенно мы получим полное признание нашей независимости.

До конца года мы рассчитываем получить официальное признание от как минимум еще одной страны мира.

— В таком случае имеет ли смысл обсуждать возможность проведения референдума о вхождении в состав России?

— Мы по-прежнему готовы провести референдум буквально завтра. Для любого народа важно объединение, и осетины — не исключение. Если Южная Осетия решит отказаться от независимости как отдельное государство, то нет иных альтернатив объединению с Россией. Но у нас есть обязательства, которые мы должны выполнить. На сегодняшний день единственное государство, которое признало Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику — это Южная Осетия. Мы сегодня должны и обязаны выстраивать отношения с ними, помогать и быть рядом, потому что мы понимаем, каково им. Мы были в той же ситуации долгое время — почти 20 лет добивались своей независимости от Грузии. Сначала должна получить решение ситуация с ДНР и ЛНР, и уже после проведение референдума станет возможным.

— Со дня признания независимости Республики Южная Осетия 26 августа 2008 года в этом году исполняется 10 лет. Как страна встретит этот праздник?

— Мы встретим День признания независимости с тем же воодушевлением и радостью, которые испытали после признания независимости Южной Осетии Россией. Это решение было судьбоносным для нас, и, может быть, мы все еще не смогли в полной мере оценить, насколько важным было для нас это решение руководства РФ. День признания независимости для нас — государственный праздник, и мы не можем не праздновать его широко, не пригласить на великолепный праздник всех, кого хотелось бы увидеть.

Беседовала Галина Полоскова