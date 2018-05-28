Сбежавший из дельфинария Анапы морской котик обнаружен в Грузии

Грузинские рыбаки обнаружили морского котика, который плескался в Черном море недалеко от города Поти

По словам руководителя департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчила Гучманидзе, именно этот котик сбежал из российского дельфинария зимой 2016 года.

Котика зовут Миша, он сбежал из дельфинария во время шторма, который атаковал Анапу . Каким образом котик оказался в Грузии , и как ему удавалось выживать эти годы непонятно, пишет РЕН ТВ

Специальная группа отправилась в Поти для более детального осмотра животного.

Новости происшествий: В Анапе из дельфинария сбежал морской котик