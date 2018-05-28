Ещё
Сбежавший из анапского дельфинария морской котик отправился в Грузию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавший из анапского дельфинария морской котик отправился в Грузию 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Морского котика Мишу обнаружили в лососевом хозяйстве, который находится в окрестностях города Поти. Более двух лет назад он сбежал из дельфинария Анапы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.
Руководитель департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе уверен, что это тот дрессированный морской котик Миша, который в 2016 году во время шторма покинул дельфинарий.
По словам Гучманидзе, дирекция дельфинария беспокоилась за животное, которое еще было слишком мало, чтобы выжить открытом море. Однако, ему это удалось. Котик безобидный и весьма дружелюбный. К тому же, как оказалось, он вполне освоился в Черном море. Изначально его поймали у берегов Абхазии и держали в Пицунде. Однако, оттуда он тоже сбежал.
Краснодарцы нашли в городе труп обезьяны. Фото погибшего животного опубликованы в региональном паблике «Жесть Краснодара» в соцсети «ВКонтакте».
360tv.ru: последние новости
Президент Армении подарил сад принцу Чарльзу Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили карабахский конфликт Арестованный глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года538
Киркоров ограблен209
В Кемерово начали массово увольняться пожарные58
К российским туристам обратились с предупреждением60
Россияне сутки дрейфовали на матрасе по Черному морю19
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
02:24
Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение