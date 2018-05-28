Сбежавший из анапского дельфинария морской котик отправился в Грузию 

Морского котика Мишу обнаружили в лососевом хозяйстве, который находится в окрестностях города Поти. Более двух лет назад он сбежал из дельфинария Анапы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.
Руководитель департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе уверен, что это тот дрессированный морской котик Миша, который в 2016 году во время шторма покинул дельфинарий.
По словам Гучманидзе, дирекция дельфинария беспокоилась за животное, которое еще было слишком мало, чтобы выжить открытом море. Однако, ему это удалось. Котик безобидный и весьма дружелюбный. К тому же, как оказалось, он вполне освоился в Черном море. Изначально его поймали у берегов Абхазии и держали в Пицунде. Однако, оттуда он тоже сбежал.
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