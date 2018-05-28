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Морской котик бежал из России в Грузию
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Морской котик бежал из России в Грузию 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Грузии, в окрестностях города Поти обнаружили морского котика Мишу, сбежавшего из дельфинария Анапы, сообщает местное издание Новости-Грузия.
Дрессированный котик сбежал во время шторма из дельфинария в Анапе зимой 2016 года. Тогда дирекция дельфинария переживала, что котик еще слишком мал, чтобы выжить в открытом море. После этого котика поймали у берегов Абхазии, но и оттуда ему удалось улизнуть.
Теперь рыбаки и водолазы обнаружили котика в лососевом хозяйстве в окрестностях Поти. Об этом сообщил глава департамента рыболовства и мониторинга Национального агентства окружающей среды Арчил Гучманидзе. В Черном море, по словам Гучманидзе, обитает только один вид тюленей, а Миша относится к другому. В ближайшие дни агентство отправит экспедицию, чтобы изучить котика.
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