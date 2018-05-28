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Президент Южной Осетии вручил госнаграды гражданам республики
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Президент Южной Осетии вручил госнаграды гражданам республики 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 28 мая — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды работникам культуры, образования, а также сотрудникам силовых ведомств Южной Осетии, сообщает пресс-служба главы республики. Мероприятие прошло в преддверии празднования 26-летия со дня принятия Акта провозглашения независимости Южной Осетии.
Наградив особо отличившихся граждан государства, Бибилов отметил отметил, что именно Акт провозглашения независимости РЮО стал юридической основой для того, чтобы Южная Осетия стала независимой.
"Акт провозглашения независимости Республики Южная Осетия — самый главный документ, который определяет наше государство как независимое. Я еще раз благодарен всем тем, кто своим трудом внес вклад в развитие независимости нашей республики. Особо хочу отметить и поблагодарить депутатов, которые приняли этот Акт, и сказать им, что мы не подведем", — сказал он.
Акт о провозглашении независимости республики Южная Осетия был принят Верховным советом республики 29 мая 1992 года. Эта дата в республике считается праздничным днем и является выходным.
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