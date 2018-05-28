Анатолий Бибилов: Грузии остро необходимо политическое мужество

С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге проходил XXII Петербургский международный экономический форум, в котором приняла участие делегация Южной Осетии во главе с главой республики. На полях форума Бибилов рассказал об экономических проектах с Россией и возможности диалога Цхинвала и Тбилиси

На вопрос журналистов о возможности выстраивания диалога между Южной Осетией и Грузией, президент Бибилов ответил, что официальный Цхинвал готов к прямому общению с Тбилиси при определенных условиях.

"Я считаю, что Грузии остро необходимо политическое мужество, которое она должна проявить. Грузия должна, во-первых, признать официально, что действительно Грузия напала на Осетию. Грузия должна извиниться за то, что она натворила, и виновные в этой агрессии должны быть наказаны: или внутренним судом Грузии или международным трибуналом", — сказал Бибилов.

Касательно вопроса транзита грузов из России через Южную Осетию в Грузию, глава республики отметил, что препятствием в реализации этого проекта может стать позиция Грузии в вопросе признания Южной Осетии как независимого и полноправного игрока.

"Из-за позиции Грузии по отношению к Южной Осетии блокируются и будут блокироваться проекты по транзиту грузов и транзитная дорога через Южную Осетию. Это не удивительно", — сказал президент.

Анатолий Бибилов также подчеркнул, что Южная Осетия сохраняет приверженность двусторонним договорам с Россией о безопасности. Более того, отметил президент, Южная Осетия намерена и дальше продолжать работу с вооруженными силами РФ и стремится к созданию единого контура безопасности.