Анатолий Бибилов: Грузии остро необходимо политическое мужество 

ЦХИНВАЛ, 28 мая — Sputnik. Южная Осетия готова к прямому диалогу с Грузией при условии, что Грузия признает агрессию в отношении Южной Осетии и накажет виновных в этой войне, заявил в интервью РИА Новости президент РЮО Анатолий Бибилов.
С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге проходил XXII Петербургский международный экономический форум, в котором приняла участие делегация Южной Осетии во главе с главой республики. На полях форума Бибилов рассказал об экономических проектах с Россией и возможности диалога Цхинвала и Тбилиси.
На вопрос журналистов о возможности выстраивания диалога между Южной Осетией и Грузией, президент Бибилов ответил, что официальный Цхинвал готов к прямому общению с Тбилиси при определенных условиях.
"Я считаю, что Грузии остро необходимо политическое мужество, которое она должна проявить. Грузия должна, во-первых, признать официально, что действительно Грузия напала на Осетию. Грузия должна извиниться за то, что она натворила, и виновные в этой агрессии должны быть наказаны: или внутренним судом Грузии или международным трибуналом", — сказал Бибилов.
Касательно вопроса транзита грузов из России через Южную Осетию в Грузию, глава республики отметил, что препятствием в реализации этого проекта может стать позиция Грузии в вопросе признания Южной Осетии как независимого и полноправного игрока.
"Из-за позиции Грузии по отношению к Южной Осетии блокируются и будут блокироваться проекты по транзиту грузов и транзитная дорога через Южную Осетию. Это не удивительно", — сказал президент.
Анатолий Бибилов также подчеркнул, что Южная Осетия сохраняет приверженность двусторонним договорам с Россией о безопасности. Более того, отметил президент, Южная Осетия намерена и дальше продолжать работу с вооруженными силами РФ и стремится к созданию единого контура безопасности.
"На сегодняшний день Россия является гарантом безопасности республики. Ни о каких разговорах по выводу войск или по другим непонятым желаниям Америки или Грузии речи не может быть. Призывы США не новы. Они фактически ежегодно повторяются, но договоры, которые есть между нашими государствами, говорят о том, что в Южной Осетии безопасность обеспечивается Россией. Сворачивание с этого пути невозможно", — сказал он.