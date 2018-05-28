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Около 20 тонн мороженой кильки задержали в Подмосковье из‑за неточностей в документах
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Около 20 тонн мороженой кильки задержали в Подмосковье из‑за неточностей в документах 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Партию замороженной каспийской кильки весом почти 20 тонн, поступившей из Азербайджана, задержали на складе временного хранения в Подмосковье из-за ряда нарушений в документах, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«На СВХ ООО «Лион» (Ногинский район Подмосковья — ред.) 18 мая 2018 года было приостановлено оформление партии замороженной каспийской кильки весом 19,7 тонны, поступившей из Республики Азербайджан», — отмечается в сообщении.
При проведении ветеринарного контроля установлено, что не заполнено несколько пунктов ветеринарного сертификата, а еще в нескольких пунктах указана неправильная информация.
Груз оформлен после получения разрешения Россельхознадзора и предоставления дополнительной информации от ветеринарной службы Республики Азербайджан.
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