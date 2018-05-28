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«Не убивай меня»: тысячи людей протестовали в Тбилиси против насилия
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«Не убивай меня»: тысячи людей протестовали в Тбилиси против насилия 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Многотысячная акция протеста «Не убивай меня» состоялась вечером в воскресенье у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошла крупная акция представителей широкой общественности
Многотысячная акция протеста, организованная Зазой Саралидзе, отцом убитого на улице Хорава 16-летнего подростка Давида Саралидзе, состоялась накануне вечером у здания парламента в центре Тбилиси. Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили стали жертвами кровавой разборки 1 декабря 2017 года на улице Хорава, неподалеку от школы №51. Отец одного из убитых — Заза Саралидзе, требует объективного проведения расследования.
Лозунг акции «Не убивай меня» объединил тысячи людей. На акции протеста собрались представители общественности, НПО, поэты, писатели, актеры, певцы, спортсмены, которые выразили солидарности семье Саралидзе. Из-за большого скопления людей во время акции движение по проспекту Руставели на некоторое время было заблокировано.
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