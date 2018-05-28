Госдеп призвал возобновить переговоры о статусе Карабаха

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению Азербайджан как можно скорее возобновить интенсивные переговоры о статусе Нагорного Карабаха.

По словам Помпео, Вашингтон с нетерпением ожидает продолжения многолетнего сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности, энергетики, демократического управления, а также дальнейшего укрепления связей, передает РИА «Новости»

«Мы также остаемся привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры», — говорится в заявлении.