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Госдеп призвал возобновить переговоры о статусе Карабаха
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Госдеп призвал возобновить переговоры о статусе Карабаха 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан как можно скорее возобновить интенсивные переговоры о статусе Нагорного Карабаха.
По словам Помпео, Вашингтон с нетерпением ожидает продолжения многолетнего сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности, энергетики, демократического управления, а также дальнейшего укрепления связей, передает РИА «Новости».
«Мы также остаемся привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры», — говорится в заявлении.
Напомним, в январе госдепартамент США включил Азербайджан в категорию стран с риском терроризма и угроз безопасности, также Вашингтон рекомендует не посещать Нагорный Карабах в связи с конфликтом. Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку удивлены включением республики госдепом США в категорию небезопасных стран.
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