Помпео: США привержены поиску путей мирного урегулирования в Карабахе

БАКУ , 28 мая — РИА Новости США остаются привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Азербайджане в понедельник отмечают 100-летие республики.

"От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа я рад поздравить правительство и народ Азербайджана с Днем Республики", — говорится в заявлении.

Как отмечается в поздравлении, 2018 год знаменует 100-летие со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, которая была первой парламентской республикой мусульманского большинства и одной из первых стран в мире, которая предоставила женщинам право голоса.

"После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан стал ценным партнером Соединенных Штатов. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего многолетнего сотрудничества и углубления нашей совместной работы в областях безопасности, энергетики и демократического управления и дальнейшего укрепления связей между нашими странами. Мы также остаемся привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры", — дополняется в заявлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.