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В Тбилиси отпраздновали День независимости Грузии
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В Тбилиси отпраздновали День независимости Грузии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Тбилиси, 27 мая /Синьхуа/ — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 27 мая /Синьхуа/ — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 27 мая /Синьхуа/ — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 27 мая /Синьхуа/ — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
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