В Тбилиси отпраздновали День независимости Грузии

Тбилиси , 27 мая / Синьхуа / — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии . На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 27 мая /Синьхуа/ — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 27 мая /Синьхуа/ — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили

Тбилиси, 27 мая /Синьхуа/ — 26 мая в Тбилиси прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. На фото от 26 мая — президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает на праздничной церемонии. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили