Президент Армении подарил принцу Чарльзу сад

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Армена Саркисяна, представитель британского королевского двора — большой друг Армении , долгие годы помогает проекту " Ереван — любовь моя".

"Единственное, что помимо дружбы представляет материальную ценность — это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил", — подчеркнул политик, отказавшись назвать место, где находится земельный участок.