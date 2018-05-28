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Президент Армении подарил принцу Чарльзу сад
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Президент Армении подарил принцу Чарльзу сад 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Капитал страны
Об этом сообщает РИА Новости. По словам Армена Саркисяна, представитель британского королевского двора — большой друг Армении, долгие годы помогает проекту "Ереван — любовь моя".
"Единственное, что помимо дружбы представляет материальную ценность — это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил", — подчеркнул политик, отказавшись назвать место, где находится земельный участок.
Добавим, что сейчас в Армении гостит британский певец и композитор Элтон Джон, которого пригласил Армен Саркисян. В воскресенье музыкант принял участие в благотворительной акции, в рамках которой посетил реабилитационный центр «Айк и Эльза Титизян» и раздал детям слуховые аппараты.
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