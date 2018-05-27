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Детская игрушка вызвала в Армении «шпионский» переполох
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Детская игрушка вызвала в Армении «шпионский» переполох 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 27 мая — Sputnik. Найденный в селе Новая Амасия Армавирской области Армении воздушный шар, который приняли за устройство слежения, оказался детской игрушкой. Об этом сообщает в воскресенье Sputnik Армения со ссылкой на Службу национальной безопасности страны.
"Выяснилось, что это радиоуправляемая игрушка, которую можно купить в магазинах Еревана. Никакой угрозы не представляет", — говорится в сообщении.
Напомним, воздушный шарик, «оборудованный видеокамерами», в воскресенье пересек воздушную границу Армении со стороны Турции и упал в селе Новая Амасия, заявил корреспонденту Sputnik Армения глава сельской администрации населенного пункта Гарик Авдалян.
Нарушитель был оборудован каким-то непонятным техсредством — некоторые утверждали, что это видеокамера, другие сразу догадались, что это пульт управления аппаратом.
Авторы находки немедленно сообщили о подозрительном объекте правоохранительным органам.
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