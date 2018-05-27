Детская игрушка вызвала в Армении «шпионский» переполох

БАКУ , 27 мая — Sputnik . Найденный в селе Новая Амасия Армавирской области Армении воздушный шар, который приняли за устройство слежения, оказался детской игрушкой. Об этом сообщает в воскресенье Sputnik Армения со ссылкой на Службу национальной безопасности страны.

"Выяснилось, что это радиоуправляемая игрушка, которую можно купить в магазинах Еревана . Никакой угрозы не представляет", — говорится в сообщении.

Напомним, воздушный шарик, «оборудованный видеокамерами», в воскресенье пересек воздушную границу Армении со стороны Турции и упал в селе Новая Амасия, заявил корреспонденту Sputnik Армения глава сельской администрации населенного пункта Гарик Авдалян.

Нарушитель был оборудован каким-то непонятным техсредством — некоторые утверждали, что это видеокамера, другие сразу догадались, что это пульт управления аппаратом.