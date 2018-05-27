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Памяти Саят-Нова: как в Тбилиси отметили день великого поэта
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Памяти Саят-Нова: как в Тбилиси отметили день великого поэта 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Концерт, посвященный тбилисскому народному поэту Саят-Нова, состоялся на площади Вахтанга Горгасали. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходили выступления творческих коллективов
Традиционно в день памяти Саят-Нова в Тбилиси проводится фестиваль «Вардатон» (День роз). Как сообщила Sputnik Грузия представитель «Союза грузинских армян» Мари Аракелова, праздник насчитывает более чем 100-летнюю историю.
Мероприятие провел «Союз Грузинских армян» при поддержке мэрии Тбилиси, Министерства культуры и спорта Грузии, Посольства Армении Грузии и Армянской Епархии. Международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия в 2018 году выступило информационным партнером фестиваля «Вардатон».
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