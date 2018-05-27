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Югорская делегация отправиться в Армению
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Югорская делегация отправиться в Армению 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Югре продолжаются Дни армянской культуры. Литературно-музыкальная гостиная в Доме-музее В. А. Игошева объединила гостей из солнечного Еревана и жителей Югры.
Ответственный секретарь Ханты-Мансийского отделения «Союза писателей России» Игорь Ширманов рассказал: «В прошлом году мы впервые провели Дни армянской культуры в Югре. В этом году мы расширили географию и охватили два города Ханты-Мансийск и Сургут. Наши планы по проведению Дней армянской культуры нашли свое отражение и поддержку правительства автономного округа, департамента культуры. В сентябре этого года пройдут Дни югорской культуры в Армении».
Отметим, что в пошлом году делегация Югры посетила Ереван. В Государственном университете Армении прошла авторская встреча с поэтами Югры Наирой Симонян из Сургута, Павлом Черкашиным из Ханты-Мансийска и Татьяной Юргенсон из Мегиона. Югорчане выступили соавторами в создании антологии современной армянской поэзии на русском языке. В Армении югорские поэты находились по приглашению председателя Всемирного армянского Союза писателей Абгара Апиняна. За переводческую деятельность югорским поэтам вручили медали Ованеса Туманяна.
Напомним, что сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре проживает более 120 национальностей, в округе постоянно ведется работа с автономными и малочисленными диаспорами, в Югре работает 11 национальных центров культур.
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