Посол Азербайджана рассказал о столетии республики и отношениях с Россией

Азербайджан отмечает праздник — столетие провозглашенной в 1918 году республики. За минувший век эта страна прошла длинный путь. Об истории и настоящем «КВ» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад БЮЛЬБЮЛЬ-ОГЛЫ.

— В 2018 году исполняется сто лет государственности Азербайджана в новейшей истории. Как бы вы охарактеризовали этот исторический путь, пройденный вашей страной?

— 100 лет — это серьезная дата. Президент Ильхам Алиев подписал специальное распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики. Это была первая парламентская республика на мусульманском Востоке, которая, к сожалению, просуществовала всего 23 месяца. Несмотря на столь короткий период, были созданы все государственные символы — флаг, гимн, герб, — институты государственной власти, армия, была введена в обращение национальная валюта, установлены дипломатические отношения с некоторыми странами. Но затем, в результате серьезных геополитических событий, мы стали частью Союза Советских Социалистических Республик и на протяжении 71 года жили в составе этого государства.

Здесь я не могу не вспомнить Великую Отечественную войну, огромный вклад моей страны в победу над фашизмом. При численности населения в 3,4 млн человек на 1941 год от Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тыс. человек, из которых более половины не вернулись с фронта. В республике были созданы батальоны, сформировано несколько национальных азербайджанских дивизий. За воинскую доблесть и подвиги, совершенные во время войны, 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза.

Не менее важно, что Азербайджан в годы войны был главным поставщиком нефти и нефтепродуктов. Азербайджанские нефтяники производили до 80% топлива всей страны. Более 10 тысяч азербайджанских нефтяников было переброшено на строительство «второго Баку » в Башкирии и Пермской области.

Из личных сбережений наши граждане собрали и передали в фонд обороны 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн рублей.

Мой отец дважды перечислял в Фонд обороны свои личные средства. В первый раз — 100 тысяч, во второй — 120 тысяч рублей, за что получил две телеграммы от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

В годы Великой Отечественной войны в Баку и других городах республики действовали десятки военных госпиталей. По официальным данным, азербайджанские врачи вернули в строй 1,5 млн военнослужащих.

В послевоенные годы Азербайджан возвращался к нормальной жизни. Были построены новые промышленные центры: Сумгаит, Дашкесан, на Каспии вырос чудо-остров Нефтяные Камни, благодаря которому нефтедобыча достигла 21,6 млн тонн. Баку стал пятым городом в Союзе — после Москвы Ленинграда , Киева и Тбилиси , — где был открыт метрополитен.

После 1969 года, когда руководителем страны стал Гейдар Алиев , в Азербайджане началось планомерное поступательное развитие. Было очень многое сделано во всех отраслях экономики, сельского хозяйства, построен ряд промышленных объектов, которые имели судьбоносное значение не только для Азербайджана. Назову лишь один из них — Бакинский завод кондиционеров, продукция которого была известна всему Советскому Союзу и шла на экспорт во многие зарубежные страны. Проведена беспрецедентная борьба с коррупцией. В советское время наша республика не только обеспечивала себя, но еще и производила отчисления в союзный бюджет.

После отстранения Гейдара Алиева от власти в 1987 году с каждым днем положение дел в республике стало ухудшаться. Отсутствие сильного лидера у руля государства привело к вспышке армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских земель. Затем трагедия января 1990 года, борьба некоторых так называемых политиков того времени за власть привели страну к черте полного развала. И все это побудило народ обратиться к нашему общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

После того как в 1993 году Гейдар Алиев был избран абсолютным большинством избирателей на пост президента страны, Азербайджан постепенно вернул себе стабильность. Подписав в мае 1994 года соглашения о прекращении огня и обеспечив внутреннюю политическую стабильность, Гейдар Алиев дал старт реформам. С 11 передовыми международными компаниями был подписан «Контракт века» по добыче нефти в азербайджанском секторе Каспия. Это повысило значимость и авторитет нашей страны как в регионе, так и в мире. Данное соглашение сыграло исключительную роль в привлечении инвестиций и развитии промышленности страны, а также оздоровлении ее экономики. Таким образом, усиливая с каждым годом свои позиции, сегодня Азербайджан является лидером региона, взяв курс на развитие и процветание.

Немалую часть современной истории Азербайджана занимает советский период. Именно в этот период Азербайджан стал индустриальной республикой с высокоразвитой промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством. Наиболее быстрыми темпами Азербайджан развивался в 1970–82 гг. Неустанная деятельность, инициативность в разработке комплексных программ для динамичного развития республики стали приметами 70-х годов. Эти годы вошли в летопись созидательного труда нашего народа как самые яркие страницы.

Это время, когда создавались новые отрасли, такие, как электротехника, радиоэлектроника, приборостроение, сельскохозяйственное машиностроение и др. Азербайджан поставлял в другие союзные республики продукцию химической и топливной промышленности, цветной и черной металлургии, машиностроения и металлообработки. Азербайджан также являлся одним из основных поставщиков овощей, фруктов, винограда и чая.

— Что такое современный Азербайджан? И какой вы видите вашу страну в будущем?

— Современный Азербайджан — это независимое в полном смысле этого слова и самодостаточное государство, основанное на национальных корнях, одновременно светское, многонациональное, поликонфессиональное, успешно развивающееся, опирающееся только на свои силы, являющееся надежным и достойным членом мирового сообщества. По данным последнего отчета Всемирного экономического форума в Давосе, азербайджанская экономика по конкурентоспособности является 37-й в мире. Это первое место в СНГ и достаточно высокое место на международной арене. Это позволяет нам уверенно двигаться вперед. За короткий период времени мы смогли в три раза увеличить объем ВВП, кардинально снизить уровень бедности и безработицы, а также в значительной степени консолидировать свои валютные резервы. Три года назад наша страна начала развивать деятельность в космической сфере и осуществила запуск первого телекоммуникационного спутника. За несколько последних лет Азербайджан стал международной площадкой десятков международных спортивных и общественных форумов. Баку принимал конкурс Евровидение, а также первые Европейские и Исламские игры, ежегодно проводятся гонки «Формулы-1». Все это демонстрирует то, что Азербайджан уже занял свою нишу в жизни событий мирового масштаба.

— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние российско-азербайджанских отношений?

— Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установлены 4 апреля 1992 года, и в этом же году были открыты посольства двух стран. Несомненно, азербайджано-российские отношения опираются в первую очередь на исторически сложившиеся связи, и их можно характеризовать как отношения стратегического партнерства, основанные на дружбе и добрососедстве. Без сомнений, сотрудничество между Азербайджаном и Россией носит стратегический характер и отвечает коренным интересам наших народов.

Личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, несомненно, служат интересам двух государств и создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества.

Оба государства привержены диверсификации транспортных путей и средств доставки грузов, принимают эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры для расширения имеющихся возможностей, а также играют важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

Мы исходим из того понимания, что укрепление доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и народами будет также способствовать миру и стабильности в регионе. Как вы знаете, неурегулированный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является существенным препятствием для регионального сотрудничества. Азербайджанская сторона полагает, что Российская Федерация в качестве одного из государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпримет максимальные усилия для скорейшего решения этого конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики.

— Какова позиция Азербайджана в современной непростой системе международных отношений?

— Президентом Ильхамом Алиевым проводится сбалансированная внешняя политика, в основе которой лежат исключительно наши национальные интересы. Именно благодаря взвешенной и многовекторной внешней политике Азербайджан с каждым годом укрепляет свои позиции как в регионе, так и в мире. Несколько лет назад Азербайджан при поддержке абсолютного большинства членов Организации Объединенных Наций был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН . Это было показателем того, что наше государство зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, способного внести свой весомый вклад в дело поддержания международного мира и безопасности. Другим ярким показателем является то, что вот уже на протяжении последних лет Баку стал площадкой для крупных международных мероприятий политического и гуманитарного характера. К слову, добавлю, что в Баку были организованы встречи начальников генеральных штабов России и США , в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

Совета Европы, Сохраняя добрососедские отношения со всеми государствами мирового сообщества, Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией, которая вот уже на протяжении 30 лет проводит политику военной агрессии в отношении Азербайджана, продолжает оккупацию 20% наших территорий. Несмотря на многочисленные решения и резолюции международных организаций, в том числе СБ и ГА ООН, ОБСЕ, Европейского Союза НАТО , Организации экономического сотрудничества, Движения Неприсоединения, Организации исламского сотрудничества , Армения полностью игнорирует их и продолжает предпринимать меры, направленные на сохранение статус-кво, нарушая нормы и принципы международного права. Безусловно, существующий статус-кво является неприемлемым. Время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало.

— В некоторых западных СМИ содержится критика в адрес Азербайджана, в том числе в связи с недавно прошедшими выборами. Как бы вы прокомментировали эти выпады?

— В первую очередь хотел бы поздравить азербайджанский народ с прошедшими выборами президента Азербайджанской Республики и переизбранием действующего президента страны Ильхама Алиева.

Выборы президента прошли в демократической, свободной и справедливой обстановке и при высокой активности избирателей. Были созданы все необходимые условия для обеспечения конституционного права граждан Азербайджана на свободное и беспрепятственное волеизъявление. Процесс голосования также был прозрачным. Ход голосования в постоянном режиме освещался корреспондентами местных и международных СМИ. В избирательных участках были установлены веб-камеры, подключившись к которым, можно было наблюдать за голосованием. За выборами наблюдали более 800 международных и 58 000 местных наблюдателей. У нас в посольстве Азербайджана в Москве также проголосовало 1506 граждан Азербайджанкой Республики.

Выпады некоторых наблюдателей, не подкрепленные какими-либо фактами, считаем безосновательными.

Без сомнений, эти выборы еще раз подтвердили поддержку и доверие народа Азербайджана независимой политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым и осуществляемым им реформам.

— Азербайджан, а особенно Баку, всегда славились этническим и культурным многообразием. Каково состояние русской культуры, русского языка в вашей стране сегодня?

— В Азербайджане на протяжении веков жили в мире и согласии представители различных этнических и культурных меньшинств. Вы совершенно верно отметили: столица Азербайджана город Баку в этом отношении является центром толерантности. Как вы знаете, по инициативе Президента Азербайджанской Республики 25–27 апреля 2016 года в г. Баку состоялся 7-й Глобальный форум ООН по Альянсу цивилизаций, где были затронуты актуальные проблемы международной повестки дня, включающие вопросы дискриминации, ксенофобии, расизма, борьбы с агрессивным сепаратизмом, а также меры, направленные на укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога и поощрение мультикультурализма.

Международный форум «Бакинский процесс» по межкультурному диалогу, проводимый раз в два года, является платформой для координации международных усилий, направленных на укрепление толерантности и взаимопонимания, борьбы против дискриминации, экстремизма и ксенофобии в обществе.

Большой вклад в развитие мультикультурализма и толерантности в стране вносит деятельность Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом страны г-жой Мехрибан Алиевой. В рамках проекта Фонда «Адрес толерантности — Азербайджан» осуществляются реконструкция и реставрация мечетей, церквей, храмов как в Азербайджане, так и за его пределами.

Азербайджан выгодно отличается своим отношением к русскому языку и русской культуре не только среди ближайших соседей, но и среди других стран постсоветского пространства. В настоящее время в Азербайджане преподавание ведется на русском языке в более чем 300 общеобразовательных школах, 18 вузах и 38 средних специальных учебных заведениях.

В Баку функционирует Театр русской драмы имени Самеда Вургуна, Славянский университет (где помимо русского проходят и другие славянские языки), печатаются книги русских, зарубежных и азербайджанских авторов на русском языке. Кстати, в Азербайджане существует целый ряд писателей и поэтов — этнических азербайджанцев, создающих свои произведения на русском языке.

Русский язык используется в периодической печати, журналах, газетах, электронных ресурсах. Государственные и частные каналы выделяют время для вещания на русском языке. В 2009 году в столице Азербайджана открылся первый на постсоветском пространстве Дом русской книги.

Предметом нашей особой гордости являются филиалы флагманов высшего образования России: МГУ имени М. В. Ломоносова и Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, где обучение, естественно, ведется также на русском языке.

Памятник А. С. Пушкину в центре города, улицы Михаила Лермонтова, Льва Толстого , Максима Горького — все это также является данью уважения к русской литературе и культуре.

— В мае исполнилось 95 лет со дня рождения Гейдара Алиева, человека, сыгравшего большую роль не только в истории Азербайджана, но и всего Советского Союза. Планируется ли проведение юбилейных мероприятий, посвященных ему, в России?

— Да, конечно. Это гениальная личность, которая сыграла уникальную роль в истории как советского, так и современного Азербайджана. Он по праву считается архитектором сегодняшнего Азербайджана. Такие люди появляются, возможно, раз в столетие и приходят в самое тяжелое время, именно тогда, когда в них особенно нуждаются. Так и было в 1993 году, когда, вернувшись к власти, Гейдар Алиев спас страну от развала и направил государство на путь демократии, процветания и развития. Именно благодаря крепкому фундаменту, заложенному в свое время Гейдаром Алиевым, сегодня страна успешно укрепляется и развивается под руководством президента Ильхама Алиева. Будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР, он курировал такие отрасли, как машиностроение, легкая промышленность и транспорт. В его ведении находились также культурная и образовательная сферы. Под его руководством осуществлялось строение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. БАМ был стратегически важным объектом СССР, которого на земле часто сравнивали с орбитальной космической станцией «Мир». 18 июля 2008 года в одной из самых крупных станций Байкало-Амурской магистрали в Ангое (на 1181-м километре БАМа) состоялось историческое событие. Вокзалу Ангои было присвоено имя Гейдара Алиева.

Я могу неустанно говорить о Гейдаре Алиеве. Заслуги этого выдающегося государственного деятеля перед Азербайджаном и азербайджанским народом бесценны. Что касается юбилейных мероприятий, посвященных Гейдару Алиеву в России, то могу сказать, что посольством уже были организованы и в дальнейшем планируется проведение мероприятий, направленных на изучение и доведения до широкой общественности, особенно молодежи, богатого наследия общенационального лидера.