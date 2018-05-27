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Гибель офицера расследуют в Армении
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В Армении расследуют гибель офицера, найденного с пулевым ранением 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Армянские правоохранители расследуют гибель офицера вооруженных сил страны, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено в одной из воинских частей, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета республики.
"Накануне, 26 мая, в спальне роты связи одной из воинских частей Минобороны Армении было обнаружено тело капитана Амаяка Акопяна со смертельным сквозным пулевым ранением в области грудной клетки", — говорится в сообщении, размещенном на странице СК.
По данным пресс-службы, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств гибели военнослужащего.
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