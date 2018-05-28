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Вековая история: независимости Азербайджана — 100 лет
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Вековая история: независимости Азербайджана — 100 лет 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Азербайджан отмечает 100-летие независимости. 28 мая 1918 года впервые была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, напоминает телеканал «МИР 24».
Этот праздник также называют Днем возрождения азербайджанской государственности. Страна долгое время находилась под управлением сначала Ирана, а затем Российской Империи. Только в 1918 году Национальным советом Азербайджана был провозглашен государственный суверенитет.
Праздник официально отмечается с 1992 года и является нерабочим днем.
Столетию независимости Азербайджана посвящен специальный фильм, который выйдет сегодня на телеканале «МИР 24».
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