Вековая история: независимости Азербайджана — 100 лет

Азербайджан отмечает 100-летие независимости. 28 мая 1918 года впервые была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, напоминает телеканал «МИР 24».

Этот праздник также называют Днем возрождения азербайджанской государственности. Страна долгое время находилась под управлением сначала Ирана , а затем Российской Империи. Только в 1918 году Национальным советом Азербайджана был провозглашен государственный суверенитет.

Праздник официально отмечается с 1992 года и является нерабочим днем.

Столетию независимости Азербайджана посвящен специальный фильм, который выйдет сегодня на телеканале «МИР 24».

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