Президент Азербайджана и глава МИД Франции обсудили карабахское урегулирование 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров обсудили вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта, а также сотрудничество государств в сфере энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
«Президент Ильхам Алиев изложил на встрече позицию Азербайджана по урегулированию нагорнокарабахского конфликта», — цитирует сообщение ТАСС.
По словам Алиева, Азербайджан выступает за разрешение конфликта, руководствуясь нормами международного права и учитывая необходимость приверженности политике территориальной целостности Азербайджана.
Также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, отмечалась важность реализации проекта «Южный газовый коридор».