Президент Азербайджана и глава МИД Франции обсудили карабахское урегулирование

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Президент Ильхам Алиев изложил на встрече позицию Азербайджана по урегулированию нагорнокарабахского конфликта», — цитирует сообщение ТАСС

По словам Алиева, Азербайджан выступает за разрешение конфликта, руководствуясь нормами международного права и учитывая необходимость приверженности политике территориальной целостности Азербайджана.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, отмечалась важность реализации проекта «Южный газовый коридор».