День армянской культуры отпраздновали во Дворце пионеров

В субботу, 26 мая, в Большом концертном зале Московского дворца пионеров прошел День армянской культуры. Мероприятие состоялось в рамках столичного фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва ».

Нынешний праздник стал предпоследним во втором сезоне проекта «Мой дом — Москва». Уже совсем скоро, в День защиты детей, на сцене Дворца пионеров в большом гала-концерте соберутся все участники фестиваля.

Прошедшее празднование собрало множество гостей, как совсем юного, так и почтенного возраста. Специально для молодых посетителей организаторы мероприятия устроили игровую зону, где можно было поучаствовать в творческих мастер-классах, которые проводили сотрудники детского клуба «Гранатовые зернышки» и национальных играх. Кроме этого, всех желающих приглашали попробовать традиционную армянскую выпечку.

— Фестиваль «Мой дом — Москва», безусловно, очень уникальный проект, за который следует поблагодарить Правительство Москвы , Департаменты национальной политики, образования и культуры, инициировавшие его. Он прививает москвичам, представителям разных национальностей, любовь к своему народу. Благодаря этому, каждый, кто живет в Москве, чувствует себя как дома. Ведь если люди ощущают себя гостями, то у них нету ответственности. А в собственном доме ты не просто созидаешь, но и готов защищать то, что создал, — сказал Левон Муканян вице-президент Союза армян России , член общественного совет Московского дома национальностей.

После завершения вступительной части, всех гостей Московского дворца пионеров пригласили в концертный зал. Там на сцене для посетителей мероприятия выступили национальные танцевальные и хореографические коллективы. Своими номерами зрителей порадовали участницы ансамбля «Цветы Армении» с танцами «Какачнер» и «Карабахские девушки», хор «Шогер», исполнивший песни «Бари Арагил» и «Эй джан Ереван », а также вокально-эстрадный ансамбль «СОЛО».

— Мне особенно приятно, что закрывают второй сезон фестиваля «Мой дом — Москва» наши армяне. Хотелось бы пожелать всем присутствующим мирного неба над головой, согласия и добра, — отметил заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров