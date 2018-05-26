Сын Пашиняна отправится служить в Карабах

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот заявил, что решил пройти воинскую службу в Армии обороны Карабаха.

В видеообращении на своей странице в Facebook Никол Пашинян отметил, что его сыну исполнилось 18 лет и он в соответствии с законом отправляется на службу.

«Я решил написать заявление и пройти службу в Арцахе (армянское название Карабаха). Проанализировав ситуацию, я понял, что сохранение мира в Арцахе находится в руках армянской стороны», — сказал Ашот Пашинян.

В свою очередь, премьер Армении призвал всех покинувших страну военнообязанных вернуться и выполнить долг.

В начале мая Пашинян посетил Степанакерт — столицу непризнанной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской республики, НКР). В ходе своего первого официального визита на посту премьера он пообещал оказывать безоговорочную поддержку НКР.