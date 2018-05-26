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Китайские гости отметили важность включенности Грузии в проект Шелкового пути
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Китайские гости отметили важность включенности Грузии в проект Шелкового пути 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 26 мая /Синьхуа/ — Исполнительный директор Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе принял на днях находящуюся с официальным визитом в Грузии правительственную делегацию КНР.
Стороны обсудили такие важные вопросы, как восточно-западный транзитный коридор, роль Грузии и концепция Шелкового пути, формирование плана действий в рамках проекта века, перспективы китайских инвестиций в Грузии и содействие торговым отношениям между двумя странами в формате соглашения о свободной торговле.
Участники встречи подчеркнули важность включенности Грузии, как стратегического партнера, в проект Шелкового пути, беседовали о вопросах разработки плана действий в рамках проекта века, что подразумевает осуществление грузинско-китайских совместных проектов в различных направлениях.
Члены китайской делегации поблагодарили Давида Саганелидзе за важный вклад в углубление грузинско-китайского сотрудничества и усиление роли Грузии в проекте Шелкового пути. —0—
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