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Саркисян пригласил президента Грузии в Ереван
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Саркисян пригласил президента Грузии в Ереван 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Vahram Baghdasarya/Reuters
Президент Армении Армен Саркисян пригласил своего грузинского коллегу Георгия Маргвелашвили в Ереван, передает РИА «Новости».
Саркисян отправился в Тбилиси 25 мая для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию восстановления грузинской государственности.
"Во время теплой и непосредственной беседы Саркисян пригласил грузинского коллегу в Армению", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Саркисян заявил, что добрососедские и партнерские армяно-грузинские отношения продолжают динамично развиваться в атмосфере взаимного доверия.
"Активный межгосударственный диалог, исторически основывающийся на традиционной дружбе и взаимопонимании наших народов, позволяют наметить новые направления партнерства", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Армен Саркисян вышел к активистам, протестующими против эксплуатации золотоносного месторождения на юге страны, и станцевал с ними.
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