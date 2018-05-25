В Армении готовятся к масштабной модернизации АЭС 

В Армении готовятся к масштабной модернизации единственной в стране атомной электростанции, передает телеканал «МИР 24». Работы начнутся 1 июня и продлятся два месяца. В Минэнерго республики заявили, что из-за приостановки работы АЭС дефицита с электроэнергией в стране не будет. Техническим перевооружением станции занимаются армянские специалисты вместе с российскими коллегами. «Атомная электростанция будет полностью перезапущена в декабре. Программа по модернизации финансируется за счет российского кредита в 300 миллионов долларов и нацелена на продление срока эксплуатации АЭС еще на десять лет. После этого по итогам экспертных исследований будет решено, можно ли и дальше продлевать эксплуатацию или нет», — заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.
Напомним, армянская АЭС вырабатывает треть всей электроэнергии в республике.
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