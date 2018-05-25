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Концерты звезд шоубизнеса Грузии
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Концерты звезд шоубизнеса Грузии 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинским исполнителям предоставили возможность бесплатно выступить на трех самых больших концертных площадках страны — смотрите подробности в инфографике Sputnik
Тбилисский концертный зал (Филармония), Батумский центр искусств и музыки и концертный зал Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили совершенно бесплатно предоставят свои площадки звездам грузинского шоубизнеса в рамках правительственного проекта Check in Georgia.
Национальный департамент туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии совместно с представителями ведущих концертных площадок страны выбрали для участия в программе самых востребованных исполнителей.
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