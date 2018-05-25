Концерты звезд шоубизнеса Грузии

Грузинским исполнителям предоставили возможность бесплатно выступить на трех самых больших концертных площадках страны — смотрите подробности в инфографике Sputnik

Тбилисский концертный зал (Филармония), Батумский центр искусств и музыки и концертный зал Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили совершенно бесплатно предоставят свои площадки звездам грузинского шоубизнеса в рамках правительственного проекта Check in Georgia.