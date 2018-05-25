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Как создавалась Грузинская демократическая республика: мнение эксперта
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Как создавалась Грузинская демократическая республика: мнение эксперта
Sputnik Грузия
1 час назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Политолог Гия Сиамашвили рассказал
Sputnik
о предпосылках провозглашения первой Грузинской демократической республики 26 мая 1918 года
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