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Как создавалась Грузинская демократическая республика: мнение эксперта
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Как создавалась Грузинская демократическая республика: мнение эксперта 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Политолог Гия Сиамашвили рассказал Sputnik о предпосылках провозглашения первой Грузинской демократической республики 26 мая 1918 года
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