Пашинян: Первая задача — победить коррупцию

Главная цель правительства Армении — развитие интеллектуального, экономического и духовного потенциала народа, но для начала надо победить коррупцию. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян , передает телеканал «МИР 24».

«Я хочу подчеркнуть, что для нашего правительства один из самых главных шагов — это борьба с коррупцией. Начиная с коррупции в период выборов и заканчивая ситуацией в госуправлении, судебно-исполнительной системе. И хочу сказать, что мы уже сделали конкретные действия в этом направлении, и у нас есть достижения. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока мы не убедимся, что коррупция искоренена», — сказал премьер Армении на съезде Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан».

Уже более четверти века попечители являются донорами проектов фонда. По всей стране строят детские сады, школы, больницы, дороги, раздают квартиры. Только за этот год попечители пожертвовали более 11 миллионов долларов.

Тем временем жители трех областей Армении подсчитывают убытки от града: непогода уничтожила урожай фруктов и ягод.

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