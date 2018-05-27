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Статус-кво по Карабаху не решит конфликт, заявил глава МИД Франции
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Статус-кво по Карабаху не решит конфликт, заявил глава МИД Франции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 27 мая — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в воскресенье, что статус-кво по карабахскому конфликту не является его решением.
Ле Дриан прибыл с визитом в Азербайджан в воскресенье.
"Ожидается, что в конце июля президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит во Францию. А в конце года ожидается визит президента Франции в Азербайджан", — заявил Ле Дриан на совместном с азербайджанским коллегой брифинге в Баку.
Глава МИД Франции также добавил, что Париж готов содействовать поискам путей урегулирования карабахского конфликта.
"Статус-кво не является решением конфликта. Мы хотим мира и стабильности в регионе. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы начнётся активная работа в плане урегулирования данного конфликта", — сказал он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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