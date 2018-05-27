Статус-кво по Карабаху не решит конфликт, заявил глава МИД Франции

Ле Дриан прибыл с визитом в Азербайджан в воскресенье.

"Ожидается, что в конце июля президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит во Францию. А в конце года ожидается визит президента Франции в Азербайджан", — заявил Ле Дриан на совместном с азербайджанским коллегой брифинге в Баку.

Глава МИД Франции также добавил, что Париж готов содействовать поискам путей урегулирования карабахского конфликта.

"Статус-кво не является решением конфликта. Мы хотим мира и стабильности в регионе. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы начнётся активная работа в плане урегулирования данного конфликта", — сказал он.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.