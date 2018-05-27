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Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с французским коллегой
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Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с французским коллегой 

РИА Новости 11 минут назад
БАКУ, 27 мая — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что обсудил в Баку с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом урегулирование карабахского конфликта.
"Мы обсудили сегодня политическую, экономическую, гуманитарную сферы нашего сотрудничества. Это первый визит главы МИД Франции в Азербайджан с 1997 года", — сказал Мамедъяров на совместном с французским коллегой брифинге в Баку.
По его словам, свыше 50 французских компаний ведут деятельность в Азербайджане.
Мамедъяров добавил, что обсудил с главой МИД Франции урегулирование карабахского конфликта.
"Мы надеемся на активность Франции в этом вопросе и мирное урегулирование конфликта", — подчеркнул он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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