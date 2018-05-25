Президент Республики Сербской посетит Южную Осетию в августе

Лидеры государств обсудили итоги визита Анатолия Бибилова в Республику Сербскую в январе 2018 года, а также предстоящее празднование юбилея признания Южной Осетии.

"Я так понимаю, что наша предыдущая встреча всколыхнула определенную реакцию, некоторые политические силы начали волноваться и проводить свои игры. Но нас это не должно заботить, и я подтверждаю свое приглашение в Южную Осетию на мероприятия, посвященные 10-летию признания независимости", — отметил Бибилов.

Глава Республики Сербской, в свою очередь, сказал, что принимает приглашение и примет участие в торжествах в августе.

Бибилов и Додик также обсудили политические, экономические и культурные возможности, которые дает подписанное между республиками Соглашение о сотрудничестве.