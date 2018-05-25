Ещё
В Югре проходят Дни армянской и российской культуры «Мосты народной дружбы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре проходят Дни армянской и российской культуры «Мосты народной дружбы» 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвященные Дням армянской культуры в Югре. Площадкой для программы первого дня стал Центр искусств для одаренных детей Севера.
В рамках мероприятий запланирована встреча гостей из Армении с представителями творческой интеллигенции Югры, членами армянской диаспоры города Ханты-Мансийска и Сургута, представителями органов власти. 24-25 мая праздничные мероприятия с участием деятелей армянской культуры из Еревана и Москвы пройдут в Ханты-Мансийске, а 26 мая 2018 — в Сургуте.
24 мая состоялся музыкально-поэтический концерт, который открыл цикл мероприятий посвящённых Дням армянской культуры в Югре. В Центре искусств для одаренных детей Севера в городе Ханты-Мансийске выступил музыкант Хосров Манукян, сургутская поэтесса Наира Симонян и Владимир Галян.
Сегодня, 25 мая, для студентов и преподавателей прошел мастер-класс от армянского музыканта Хорсова Манукяна.
Преподаватель Центра искусств для одаренных детей Севера Ольга Милованова рассказала: «Такой уникальный инструмент интересен всем, не только студентам армянам, но и музыкантам духовикам. Он уникальный, своеобразный и популярный сегодня. Хосров Манукян рассказал студентам историю дудука, показал, как нужно на нем играть».
Сам Хосров Манукян признается, что дудук для него — это часть души и для того чтобы научиться игре нужно время и желание. Кроме исполнения классических мелодий Хосров много экспериментирует в разных стилях, пишет музыку, как для фортепиано, так и для дудука.
«Целью проекта является развитие и укрепление на территории Югры, инструментами реальной народной дипломатии, дружбы и взаимодействия между народами России и Армении; сотрудничества в области культуры, образования, науки; формирования общественных, культурных, научных и деловых связей, а также создание и укрепление в Армении позитивного образа России в целом и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, как одного из субъектов Российской Федерации», — сообщает департамент культуры Югры.
АиФ Югра: последние новости
С Гоголем на плече. Как тату может повлиять на карьеру учителя Директор «Почты России» в Сургуте задержан за получение взятки В Нижневартовском районе спасатели нашли тело пропавшего мужчины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова169
В Минобороны рассказали о «сбившей» MH17 ракете208
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий210
Украина назвала дату большой войны с Россией506
Россия провела секретные испытания173
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:40
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло
Новости Москвы
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:00
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий
Личный счет
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение