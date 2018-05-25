В Югре проходят Дни армянской и российской культуры «Мосты народной дружбы» 

В Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвященные Дням армянской культуры в Югре. Площадкой для программы первого дня стал Центр искусств для одаренных детей Севера.
В рамках мероприятий запланирована встреча гостей из Армении с представителями творческой интеллигенции Югры, членами армянской диаспоры города Ханты-Мансийска и Сургута, представителями органов власти. 24-25 мая праздничные мероприятия с участием деятелей армянской культуры из Еревана и Москвы пройдут в Ханты-Мансийске, а 26 мая 2018 — в Сургуте.
24 мая состоялся музыкально-поэтический концерт, который открыл цикл мероприятий посвящённых Дням армянской культуры в Югре. В Центре искусств для одаренных детей Севера в городе Ханты-Мансийске выступил музыкант Хосров Манукян, сургутская поэтесса Наира Симонян и Владимир Галян.
Сегодня, 25 мая, для студентов и преподавателей прошел мастер-класс от армянского музыканта Хорсова Манукяна.
Преподаватель Центра искусств для одаренных детей Севера Ольга Милованова рассказала: «Такой уникальный инструмент интересен всем, не только студентам армянам, но и музыкантам духовикам. Он уникальный, своеобразный и популярный сегодня. Хосров Манукян рассказал студентам историю дудука, показал, как нужно на нем играть».
Сам Хосров Манукян признается, что дудук для него — это часть души и для того чтобы научиться игре нужно время и желание. Кроме исполнения классических мелодий Хосров много экспериментирует в разных стилях, пишет музыку, как для фортепиано, так и для дудука.
«Целью проекта является развитие и укрепление на территории Югры, инструментами реальной народной дипломатии, дружбы и взаимодействия между народами России и Армении; сотрудничества в области культуры, образования, науки; формирования общественных, культурных, научных и деловых связей, а также создание и укрепление в Армении позитивного образа России в целом и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, как одного из субъектов Российской Федерации», — сообщает департамент культуры Югры.