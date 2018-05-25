В Югре проходят Дни армянской и российской культуры «Мосты народной дружбы»

Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвященные Дням армянской культуры в Югре . Площадкой для программы первого дня стал Центр искусств для одаренных детей Севера.

В рамках мероприятий запланирована встреча гостей из Армении с представителями творческой интеллигенции Югры, членами армянской диаспоры города Ханты-Мансийска и Сургута , представителями органов власти. 24-25 мая праздничные мероприятия с участием деятелей армянской культуры из Еревана Москвы пройдут в Ханты-Мансийске, а 26 мая 2018 — в Сургуте.

24 мая состоялся музыкально-поэтический концерт, который открыл цикл мероприятий посвящённых Дням армянской культуры в Югре. В Центре искусств для одаренных детей Севера в городе Ханты-Мансийске выступил музыкант Хосров Манукян, сургутская поэтесса Наира Симонян и Владимир Галян.

Сегодня, 25 мая, для студентов и преподавателей прошел мастер-класс от армянского музыканта Хорсова Манукяна.

Преподаватель Центра искусств для одаренных детей Севера Ольга Милованова рассказала: «Такой уникальный инструмент интересен всем, не только студентам армянам, но и музыкантам духовикам. Он уникальный, своеобразный и популярный сегодня. Хосров Манукян рассказал студентам историю дудука, показал, как нужно на нем играть».

Сам Хосров Манукян признается, что дудук для него — это часть души и для того чтобы научиться игре нужно время и желание. Кроме исполнения классических мелодий Хосров много экспериментирует в разных стилях, пишет музыку, как для фортепиано, так и для дудука.