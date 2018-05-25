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Среди помилованных Алиевым заключенных есть четверо россиян
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Среди помилованных Алиевым заключенных есть четверо россиян 

РИА Новости 2 часа назад
БАКУ, 25 мая — РИА Новости. Исполнение распоряжения президента о помиловании началось в пятницу в Азербайджане, распоряжение коснулось 634 заключенных, среди которых четверо граждан России, говорится в распоряжении, опубликованном пресс-службой Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о помиловании 634 заключенных, среди них 12 оппозиционеров. Помилование приурочено к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которое будет отмечаться в стране 28 мая.
От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены 9 человек, от исправительных работ — 6 человек, от наказания в виде штрафа — 11 человек.
Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять — Китая, по четыре — России и Ирана, по три — Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.
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