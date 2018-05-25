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Часть Тбилиси и регионы Грузии остались без света из-за аварии на ГЭС
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Часть Тбилиси и регионы Грузии остались без света из-за аварии на ГЭС 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. Часть Тбилиси и регионов Грузии на пару часов остались без электроэнергии из-за аварии на Ингури ГЭС, сообщила Государственная электросистема Грузии.
"В четверг в 21.00 (20.00 мск — ред.) аварийно был отключен Ингури ГЭС, что вызвало дефицит электроэнергии в энергосистеме, в результате чего нескольким регионам страны и части Тбилиси не поддавалась электроэнергия. На данный момент подача электроэнергии в Тбилиси полностью возобновлена", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, подача света регионам осуществляется поэтапно за счет существующего резерва и импорта.
Грузинский Первый канал сообщает, что из-за возникшего дефицита электроэнергии Грузии пришлось срочно покупать электроэнергию из трех соседних стран. В настоящее время электроэнергия поступает в Грузию из Турции — 300 мегаватт, Армении — 101 мегаватт, России — 14 мегаватт.
Специалисты приступили к изучению причин аварии на Ингури ГЭС. Они предполагают, что повреждена одна из труб.
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