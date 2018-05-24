МИД РФ: Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО

МИД напомнили, что «военное освоение» Закавказья внерегиональными силами представляет прямую угрозу для России, партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу не скрывают, что вооружают ее именно для «сдерживания России». «В этой ситуации российская сторона вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности своей и своих союзников», — подчеркнули на Смоленской площади.

В то же время Карасин и Абашидзе отметили значительное улучшение в двусторонних отношениях. Так, недавнее подписание необходимых российско-швейцарских документов переводит в практическую стадию реализацию Соглашения 2011 года между правительствами России и Грузии о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами. Стороны констатировали решение основных вопросов, связанных с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве . Грузия готова к аналогичному урегулированию проблем с российской собственностью в Тбилиси

Экономическое сотрудничество получило высокие оценки, в первом квартале 2018 года взаимный товарооборот составил 337 миллионов долларов. Кроме того, развивается взаимодействие в сфере транспорта, гуманитарное и культурное сотрудничество между странами.