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Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО
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Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости: Москва серьезно озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО, вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности РФ и союзников — МИД
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