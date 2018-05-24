Новак: «Газпром» вложит в газификацию Южной Осетии 2 млрд рублей

"Соглашение позволяет газифицировать населенные пункты, вложив порядка двух миллиардов рублей, построить магистральные и разводящие газопроводы. Это очень важный проект. Рад, что договоренности, достигнутые между руководителями России и Южной Осетии, реализовываются", — приводит слова Новака пресс-служба президента Южной Осетии.

Весной 2010 года "Газпром" и правительство Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве до 2029 года. К тому моменту «Газпром» уже ввел в эксплуатацию магистральный газопровод «Дзуарикау — Цхинвал». Для потребителей, не имеющих возможности получать сетевой газ, идет поставка сжиженных углеводородных газов.

Также разработана генсхема газификации региона, которая предполагает охват около 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и 370 километров внутрипоселковых газопроводов.