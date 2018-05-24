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Новак: «Газпром» вложит в газификацию Южной Осетии 2 млрд рублей
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Новак: «Газпром» вложит в газификацию Южной Осетии 2 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр энергетики России Александр Новак и министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев подписали межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций ОАО «Газпром — Южная Осетия». Об этом сообщила перс-служба Минэнерго РФ.
"Соглашение позволяет газифицировать населенные пункты, вложив порядка двух миллиардов рублей, построить магистральные и разводящие газопроводы. Это очень важный проект. Рад, что договоренности, достигнутые между руководителями России и Южной Осетии, реализовываются", — приводит слова Новака пресс-служба президента Южной Осетии.
Весной 2010 года "Газпром" и правительство Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве до 2029 года. К тому моменту «Газпром» уже ввел в эксплуатацию магистральный газопровод «Дзуарикау — Цхинвал». Для потребителей, не имеющих возможности получать сетевой газ, идет поставка сжиженных углеводородных газов.
Также разработана генсхема газификации региона, которая предполагает охват около 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и 370 километров внутрипоселковых газопроводов.
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