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Сотни заключённых помиловали в Азербайджане
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Сотни заключённых помиловали в Азербайджане 

News.ru 2 часа назад
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому в стране помилуют 634 заключённых, в частности 12 оппозиционных деятелей. Список помилованных обнародуют чуть позже.
«Распоряжение о помиловании подписано. Оно коснулось 634 человек. Среди них 12 оппозиционеров», — приводит РИА Новости слова собеседника в администрации главы государства.
Такое решение приурочено к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, которое будет отмечаться 28 мая.
Всех, кто попал под помилование, освободят в пятницу, 25 мая.
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