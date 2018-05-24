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Что ждет грузинский футбол: мнение спортсменов-ветеранов
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Что ждет грузинский футбол: мнение спортсменов-ветеранов
Sputnik Грузия
1 час назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Ветераны грузинского футбола обсудили проблемы развития этого вида спорта в
Грузии
. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что заявили спортсмены-ветераны в тбилисском мультимедийном пресс-центре
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