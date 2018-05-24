Проживающие в Южной Осетии россияне получат полисы ОМС

Все граждане России , которые постоянно проживают на территории Южной Осетии , получат полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее межправительственное соглашение 24 мая ратифицировала Госдума

«Соглашение направлено на выполнение международных обязательств, взятых Россией при подписании договора между двумя странами о союзничестве и интеграции», — отметил замминистра.

Он сообщил, что в республике постоянно проживают более 45 тысяч граждан России и они смогут пользоваться российской системой общего медицинского страхования.

Организатором оказания медпомощи, сказано в соглашении, выступает правительство Республики Северная Осетия — Алания, а югоосетинская сторона предоставляет сведения о численности граждан России, постоянно проживающих на территории республики.

Также Южная Осетия должна будет создать пункты выдачи полисов ОМС гражданам РФ, постоянно проживающим на территории республики, и обеспечивает работу этих пунктов.