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Проживающие в Южной Осетии россияне получат полисы ОМС
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Проживающие в Южной Осетии россияне получат полисы ОМС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Все граждане России, которые постоянно проживают на территории Южной Осетии, получат полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее межправительственное соглашение 24 мая ратифицировала Госдума.
Представляя документ депутатам, замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников отметил, что соглашение было подписано в Москве 14 ноября 2017 года, в ходе официального визита в Россию президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
«Соглашение направлено на выполнение международных обязательств, взятых Россией при подписании договора между двумя странами о союзничестве и интеграции», — отметил замминистра.
Он сообщил, что в республике постоянно проживают более 45 тысяч граждан России и они смогут пользоваться российской системой общего медицинского страхования.
Организатором оказания медпомощи, сказано в соглашении, выступает правительство Республики Северная Осетия — Алания, а югоосетинская сторона предоставляет сведения о численности граждан России, постоянно проживающих на территории республики.
Также Южная Осетия должна будет создать пункты выдачи полисов ОМС гражданам РФ, постоянно проживающим на территории республики, и обеспечивает работу этих пунктов.
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