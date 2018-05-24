Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о страховании граждан РФ

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла решение о ратификации соглашения между Россией Южной Осетией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Южной Осетии, в системе обязательного медицинского страхования РФ и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ.

В целях реализации соглашения указанная категория российских граждан будет включена в реестр лиц, застрахованных по ОМС.

В соответствии с соглашением орган исполнительной власти Республики Северная Осетия–Алания выполняет функции по организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях РФ в системе ОМС РФ постоянно проживающим в Южной Осетии гражданам.

При этом отмечается, что для реализации соглашения предусматривается увеличение субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджету территориального фонда ОМС Республики Северная Осетия–Алания и выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия–Алания на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов за указанных граждан.