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Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о страховании граждан РФ
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Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о страховании граждан РФ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла решение о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Южной Осетии, в системе обязательного медицинского страхования РФ и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ.
В целях реализации соглашения указанная категория российских граждан будет включена в реестр лиц, застрахованных по ОМС.
В соответствии с соглашением орган исполнительной власти Республики Северная Осетия–Алания выполняет функции по организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях РФ в системе ОМС РФ постоянно проживающим в Южной Осетии гражданам.
При этом отмечается, что для реализации соглашения предусматривается увеличение субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджету территориального фонда ОМС Республики Северная Осетия–Алания и выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия–Алания на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов за указанных граждан.
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