В Армении военнослужащие ЮВО сдали кровь нуждающимся больным

При необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями в Армении

Военнослужащие российской военной базы в Армении в ходе подготовительного периода приняли участие в патриотической акции «Стань донором! Сдай кровь, нуждающимся больным!»

В акции приняли участие более 500 военнослужащих и членов их семей, которые безвозмездно сдали кровь в Банк крови г. Гюмри . При необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями в Армении.

В среднем, каждый военнослужащий сдал порядка — 350-400 мл крови. В общем, было собрано около 200 литров крови.

«Для нас это традиционное мероприятие, которое проводится в соединении регулярно дважды в год перед началом летнего и зимнего периодов обучения», — сообщил начальник филиала №3 1602-го военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Эждер Рагимов.

В российском соединении в Закавказье «Дни донора» проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция в текущем году стала уже двенадцатой по счету. В общей сложности за семь лет в акции приняли участие более 3 тыс. человек.