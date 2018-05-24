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В Армении военнослужащие ЮВО сдали кровь нуждающимся больным
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В Армении военнослужащие ЮВО сдали кровь нуждающимся больным 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями в Армении.
Военнослужащие российской военной базы в Армении в ходе подготовительного периода приняли участие в патриотической акции «Стань донором! Сдай кровь, нуждающимся больным!»
В акции приняли участие более 500 военнослужащих и членов их семей, которые безвозмездно сдали кровь в Банк крови г. Гюмри. При необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями в Армении.
В среднем, каждый военнослужащий сдал порядка — 350-400 мл крови. В общем, было собрано около 200 литров крови.
«Для нас это традиционное мероприятие, которое проводится в соединении регулярно дважды в год перед началом летнего и зимнего периодов обучения», — сообщил начальник филиала №3 1602-го военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Эждер Рагимов.
В российском соединении в Закавказье «Дни донора» проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция в текущем году стала уже двенадцатой по счету. В общей сложности за семь лет в акции приняли участие более 3 тыс. человек.
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