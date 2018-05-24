Группа Bani приняла участие в проекте Sputnik ко Дню независимости 

Смотрите на видео выступление группы, которая исполнила одно из известных произведений
Популярная грузинская фолк-группа Bani приняла участие в музыкально-поэтическом видеопроекте Sputnik, приуроченном ко Дню независимости Грузии. В рамках проекта известные грузинские артисты читают стихотворения на грузинском языке классиков грузинской поэзии и таким образом поздравляют страну с праздником 26 мая.
Участник группы Bani Бесо Квициани прочитал стихотворение поэта начала XX века Мурмана Лебанидзе «Капля кроваво-красного мака у Уплисцихе», наполненное любовью к родине и осознанием ее неповторимости. Остальные видео можно будет увидеть на сайте 25 и 26 мая.
26 мая Грузия будет отмечать День Независимости и столетие создания Первой Демократической Республики. Независимость страны в 1918 году 26 мая провозгласило первое демократическое правительство Грузии, которое просуществовало лишь два с половиной года, но о нем в стране помнят до сих пор.